Argo Ader: „Enam ei kujuta ettegi, et meil ei oleks kaksikuid.” 

«Enam ei kujuta ettegi, et meil ei oleks kaksikuid,» lausub Argo (50) kohe alguses värske elumuutuse kohta. «Nii harjunud oleme juba!» Just eelmisel päeval möödus kuu aega päevast, kui kaksikud Trevon ja Roven ilmavalgust nägid. Esimese sünnikuu täitumist tähistati väikese peoga, kust ei puudunud tort ja vanaema toodud kringel, külla saabusid mõlemad vanaemad, Argo õde ning Maarja (32) sõbranna perega.

Just õde Ave oli see, kellele Argo esimesena helistas, kui sai teada, et temast saab kaksikute isa: «See emotsioon, mis sealt tuli, oli ikka võrratu,» muheleb mees. «Ka meie emad rõõmustasid väga ja isegi Maarja isa, kes tavaliselt suuri emotsioone välja ei näita, oli õnnelik.» Tänaval kaksikute käruga liikudes astub aeg-ajalt ka võhivõõraid ligi, kes õnne soovivad. Rääkimata heade sõnade tulvast, millega Argo külvati üle spordiklubis Sparta, kus ta treenerina töötab. «Õnnitlusi tuleb siiani,» säravad värsked kaksikute vanemad.