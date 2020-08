MÕTTEKOHT“ | Miks me vajame eesmärke ning kuidas neid seada? 

Üks on selge: kui pole just sündinud kuldlusikas suus, on inimesel võimalik edu saavutada eesmärke planeerides ning nende poole sihikindlalt liikudes. Ehk nagu ütleb üks mõttetera: ka kõige aeglasem inimene, kui ta ainult ei kaota eesmärki silmist, liigub kiiremini kui see, kes eksleb ilma eesmärgita. Miks me eesmärke vajame, kuidas neid seada ning kuidas neist ka kinni pidada, räägime tänases Naistelehe podcastis Mõttekoht mõttetreeneri Helina Mägiga.