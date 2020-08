See unikaalne riideese aitab suvise garderoobi muuta sügiseseks! 

GALERII

Foto: Unsplash

Kui august kätte jõuab, tekib alati tunne, et sügis on kohe käes. Suvised kleidid ja riiete kombinatsioonid jäävad tihti siis uut hooaega ootama. Ent on üks riideese, mis päästab iga suvise riietuse ja aitab sellega kulgeda oktoobrini välja.