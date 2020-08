Molly Ringwald on nördinud: minu teismelisena mängitud karakterit väärkoheldi seksuaalselt kogu noortefilmi ajal! 

1985. aastal ilmunud Ameerika noortefilmi "The Breakfast Club" üks peategelastest Molly Ringwald oli filmi linastudes vaid 16. Kaks aastat tagasi, olles 50, otsustas ta koos tütrega filmi uuesti vaadata. Enda üllatuseks avastas ta režissöör John Hughesi suure apsu.

Näitleja Molly Ringwald kõnelemas Billboardi muusikaauhindadel 2015. aastal. Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

"The Breakfast Club" oli 80ndatel suur hitt, mis räägib viiest teismelisest, kes jäeti peale tunde ning sunniti laupäeva koolis veetma. Vaadates filmi koos kümneaastase tütrega ei olnud Molly mures filmis käsitletavate teemade pärast, mis sisaldavad narkootikumite tarvitamist ning diskussioone seksist, vaid hoopis sellepärast, kuidas Judd Nelsoni mängitud mässaja John Bender käitub Molly tegelaskuju Claire'iga.

Molly kirjutab The New Yorkeris, kuidas seksuaalse väärkohtlemise vastase liikumise #MeToo ajastul ei suuda ta unustada üht kindlat stseeni filmist. „Mingil hetkel laskub John laua alla, kus Claire peidab end õpetaja eest,“ kirjutab Molly. „Seal ei lase John võimalust käest ning vaatab Claire'i seeliku alla. Kuigi vaatajad seda ei näe, on see ilmselge, et ta katsub tüdrukut sobimatult."

Molly räägib, et kuigi stseeni, kus oli näha tema aluspesu, filmis tema ees seisev naine, tundis ta end siiski ebamugavalt. Ka Molly ema oli endast väljas ja palus stseeni välja lõigata.

„Mis veel hullem, alles nüüd ma märkan, et Bender ahistab Claire'i terve filmi vältel. Kui ta parasjagu seda ei tee, väljendab ta oma viha, kutsudes Claire'i haletsusväärseks ja ärahellitatuks," räägib Molly. Vaatamata kõigele oli Benderi eesmärk "saada tüdruk filmi lõpuks".

Molly Ringwald küll kiidab John Hughesi teisi filme, mis kujundasid elu 80ndatel, kuid hiljuti tundis ta vajadust analüüsida, millist rolli mängivad need kultuurielus. Molly arvates on hoiakud naiste alistamisse süsteemsed ning kunst mängib rolli nende hoiakute kujundamisel. Essees esitab näitleja küsimuse: „Kuidas me peaksime suhtuma kunsti, mida me armastame ja millele samal ajal vastu võitleme?"