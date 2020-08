VIDEO | Baltikumi esimene outlet-linnak: kas tõesti saab Riia külje all ostelda poole soodsamalt? 

Riia külje alla on Via Jurmala Outlet Village jaoks ehitatud justkui väike linnake. Eesmärk ongi tekitada inimestele tunne, et nad jalutavad linnatänavatel ja põikavad sisse erinevatesse poodidesse. Seetõttu ei ole linnakus ka eri valdkondi kuidagi grupeeritud, vaid toidukohti leidub üle terve ala, samuti sisustuspoode, rõivaärisid ja muidki kauplusi.

Loodud on vahemerelises stiilis tänavad, kust leiab restorane ja ka tänavatoidukärusid. Nii ei tule kehakinnitamiseks aega kulutada rohkem kui hädavajalik.

Mõeldud on aga kõigile, nii vanematele kui ka lastele. Terve perega linnakut külastades saab jätta lapsed turvaliselt mängutuppa, kus on järelvalve, ning vanem saab ise rahuliku südamega ja segamatult ostlema sukelduda.

Hindade puhul kehtib küll vana trikk, et allahindlus on näiteks kuni 70 protsenti. Kuid tuleb tõdeda, et korralikke soodustusi leiab kõigis poodides. Näiteks saab 120 eurot maksvad teksapüksid seal kätte tõesti suure soodustusega – makstes vaid 50 eurot.

Linnaku poodide arvu on keeruline täpselt öelda, sest paljusid ruume annab muuta nii väiksemaks kui ka suuremaks. Praegu on seal umbes 70 kauplust ja söögikohta. Kuid oktoobriks avavad seal uksed veel paljud poed ja söögikohad, kes koroonaviiruse tõttu õigeaegselt oma asju valmis ei saanud. Seetõttu plaanitakse siis teha ka kordusavamine.