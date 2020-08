LUGEMISSOOVITUS | Kaunis suvitusromaan, mis aitab meenutada esimest armumist 

Margus Luik on suutnud raamatus „Sulnis Saara” (Hea Lugu, 2020) loo kirja panna nii, et seda lugedes kõnniks nagu ise Haapsalu tänavatel. Kuigi mul puudub ettekujutus 86 aasta tagusest kuurortlinnast, olen ma jalutanud üksjagu palju praeguses Haapsalus, mis on endiselt äärmiselt romantiline ja armas. Ennast neile tänavatele ja kohvikutesse istuma mõelda pole sugugi raske.

Kuigi lugu ise algab ja lõppeb, ilma et see otseselt kuhugi jõuaks, on see siiski kaunis lugu armastusest. Nagu sarja nimetuski ütleb, on tegu suvitusromaaniga, mis peabki olema kerge ajaviide. Ja nagu ühele suvitusromaanile sobilik, on see piisavalt pisike ja õhuke, et kotti pista ja parki või ranna äärde lugema jalutada.