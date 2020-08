Borrelioosi nakatunud Tiia: "Igal kevadel mõtlen, et lähen ja lasen ennast vaktsineerida, aga tegudeni pole jõudnud." 

„Päevitasin rannas, liiva peal, kui sõbranna korraga ütles, et mul on puuk küljes. Jõudsin mõelda, et ha-ha, küll nüüd leidis nalja, mida teha: puuk rannas! Aga kui ta hõikas oma mehele, et too võtaks puugi ära, kuna ise kardab, sain aru, et see polegi nali,“ meenutab Tiia hiljutist sündmustekäiku.