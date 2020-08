Kuidas hoida paarisuhet, kui lapsed on kodust lahkunud? Pereterapeut Aet Lass: tuleb otsida romantikat! 

Pereterapeut arvab, et suhte nimel on vaja näha vaeva ja teha tööd. „Inimene on sotsiaalne olend ja vajab häid suhteid,“ ütleb ta. Samuti mainib terapeut, et iga inimene on oma suhte ekspert: „Iga inimene on oma kaaslase parim asjatundja – kuidas toetada, mõista ja leida tunnustustust.“ Tema sõnul oodatakse tihtipeale partnerilt paljut, kuid tegelikult okeks vaja panustada ise suhte hoidmisse.

Passiivse kooselu ravim on romantika

Pereterapeut tõdeb, et teist inimesest muuta ei saa, kuid meie käes on võimalus muuta enda suhtumist. Oodates muutusi partnerilt, unustatakse tihti, et suhe on kahepoolne ja panustama peavad mõlemad.

Kuidas sädet leida? „Mis oli kunagi põnev või huvitav, tuleb taas luua ja serveerida uuel viisil," ütleb Lass. Terapeudi sõnul saab seda teha, kui läheneda asjale teadlikult. „Iga vana auto vajab remonti, nii ka suhe. Kuid meie ülesanne on hoida suhet, et seda remonti ei oleks tarvis," ütleb Lass. Tõepoolest, inimesed hoolivad enda autost ning on üldjuhul sellega ettevaatlikud. Miks ei läheneta nii ka suhtele?

Foto: Magda Ehlers/Pexels

Tähtis on õigel ajal abi otsida