Kiri peatoimetajalt | Oh kooliaeg! 

Mõni klassikaaslane oli suvega poole pikemaks kasvanud. Teine oma legendaarsed tagumikuni ulatunud patsid poisipeaks nüsinud. Mõned, kellega koos oli seni pinnulist koolipinki nühitud, vahetasid elukohta ja kooli ning keegi ei kuulnud neist enam kunagi midagi. Nende asemel istusid klassis hoopis teised lapsed, kellest said ruttu meie uued sõbrad ja head kamraadid.

Selles osas ei ole vist midagi muutunud. Lastel on nädal enne kooli juba ootusvärin sees. «Ma nii ootan juba! Mõtle, me pole pool aastat koolis käinud!» oli mu suurem tütar ükspäev elevil ja tormas poodi vihikuid ning pastakaid ostma.