Kristjan Jõekaldal teles uus amet! "Tundsin end kohe kõrvust tõstetuna, sest selline ettepanek tehakse harva." 

«Legend!» hõikab noormees rõõmsalt, kui märkab Kadrioru pargis Jõekaldat (48). Ootamatu tervituse peale viipab telenägu sama rõõmsalt vastu. Hele trammikrigin meenutab, et naljaga võiks ju küsida, kes saab enne omanimelise trammi – kas Kristjan Jõekalda või Marko Reikop? «Mille eest peaks mina trammi saama?» naerab selle peale Kristjan. Rahva suure armastuse mainimine paneb mehe esiotsa kohmetuma. «Erinevate hääletuste puhul on see minu jaoks müstika – on nimekiri suurepärastest tegijatest ja keegi valib minu välja. Ma pole selleks midagi teinud. Pole plakatiga kuskil keksinud,» lausub ta. Kuigi tiitleid või rekordeid saatejuht ei kogu, seisab tal kodus märkimisväärne rida trofeesid, millelt tolmu võtta. Lisaks kuulutatakse intervjuuga samal ajal välja seekordsed Eesti filmi- ja teleauhinnad. Kristjan on koos Teet Margnaga nomineeritud kolmes kategoorias.