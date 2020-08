Inimesed MITTE AINULT MEESTE PÄRUSMAA! Raiesportlane Kertu unistab maailmameistri tiitlist Kerti Tamm , täna, 15:00 Jaga: M

POLE MEESTE PÄRUSMAA: «Raiesport on üks aladest, mis tõestab, et naised saavad kõigega hakkama. See on hoopis teine maailm ja aitab hästi mõtteid eemale viia,» kutsub Kertu ka teisi naisi end proovile panema. Foto: Hannes Dreimanis

Raiesporditreeningute algusest vähem kui aastaga esimese võiduni jõudnud Kertu Evert ei pea seda spordiala ainult meeste pärusmaaks ja soovib tulevikus tippu välja jõuda.