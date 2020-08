Inimesed KUNSTITEOS! Kaltsukakaubast valmis tõeline pilgupüüdja Silja Paavle , täna, 09:00 Jaga: M

GALERII

TAASKASUTUS: Imelist näputööd lähemalt silmitsedes ei oska arvatagi, et need on valminud vanadest kampsunitest. Foto: Silja Paavle

«Teen ma ikka õiget asja?» mõtiskles Külli Kornav vanadest villastest kampsunitest välja lõigatud lapihunnikut silmitsedes. Mõni kuu hiljem kandis naine mantlit, millelt möödujad silmi ära ei saa.