Millal hakkasid mehed pükse kandma?  

Roomlased, kes olid eriti pükste vastu, muutsid oma meelt, kui nende sõdurid marssisid Põhja-Euroopasse. Seal said nad järsku aru, kui oluline on külma ilmaga põlvpükse kanda.

Üheks kõige varasemaks pükstelaadsete riiete kandjaks peetakse Ötzit, kelle muumia leiti 19. septembril 1991 Ötztali Alpides. Arvatakse, et ta elas umbes 3300 eKr. Ötzi kandis nahast sääriseid, sukkpükse ja vööd. Tema seljas leiti ka rõivaid, mis viitavad sellele, et ta oli rändur. Võib arvata, et tal olid karusnahast rüü, kootud rohumantel ja nahast kingad, millesse ta toppis rohtu, et end külma eest kaitsta.