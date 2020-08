LUGEMISSOOVITUS | Lugu naisest, kelle kättemaks on ilus ja jõhker 

Loo keskmes on väga rikas Rootsi perekond, kuhu kuuluvad Faye, tema abikaasa Jack ja nende tütar Julienne. Faye on aidanud mehel karjääri teha, on täiuslik koduperenaine, armastav ema ja abikaasa. Ent kõigest hoolimata muutub kuristik tema ja Jacki vahel üha sügavamaks ja laiemaks. Kuni lõpuks naine saab teada, et mees petab teda. Aga naise kättemaks on magus ja valus!