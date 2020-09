Deena on kõige moodsam idamaade printsess 

Deena (44) päritolust ja eluloost ei teata palju, sest naine sel teemal suud ei paota. Ta sündis Ameerika Ühendriikides Californias Saudi Araabia endise sideministri Ali al-Juhani tütrena. Mõjukas isa ei kammitsenud järeltulijat islamistlike reeglitega ja lubas silmateral tundma õppida läänelikku kultuuri, mille esindajatel pole vaja peita oma keha. Ka tüdruku ema polnud tavaline koduperenaine, sest teenis omal ajal elatist modellitööga.

Võimalik, et ema sisendaski tütresse piiritu armastuse moe, trendide ja stiili vastu. Kord noore neiuna New Yorgis viibides vaimustus tulevane printsess niivõrd kohalike naiste ilusatest rõivastest ja poodide-butiikide rohkusest. Siis olevatki ta andnud endale lubaduse, et suureks saades avab oma kodumaal butiigi. Selle lubaduse naine täitis, kusjuures teel moemaailma sai isast tütre suurim julgustaja, kuid ka esimene investor. «Isa kinnitas alati, et mul läheb kõik õnneks.»