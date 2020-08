KÕIK ON UUS SEPTEMBRIKUUS! Mart Mardisalu: „Praegu on tunne, et ega Anna päris täpselt aru saa, mis teda ees ootab.” 

„50% lapsevanemate töine Gruusiasse kolimine mõjutas meie silmarõõmu koolivalikut otseselt (Mardi elukaaslane Riina Kaljurand on uus Eesti suursaadik Gruusias – toim.),” sõnab TV3 uudistejuht Mart Mardisalu.

„Anna alustab haridusteed Tbilisi rahvusvahelises Briti koolis ja segadust on sellega seoses arusaadavalt palju – uus on elukoht, riik, keelekeskkond, kaaslased ja palju muud. Kõigega tuleb nullist alustada. Elu poolt teele veeretatavate võimalike raskustega rohkem kokku puutunud vanemate teadmatus lähituleviku ees on ehk suuremgi kui elu õiel. Praegu on meil tunne, et ega Anna päris täpselt aru saa, mis teda ees ootab," sõnab Mardisalu.

„Kohati jääb mulle mulje, et ta tajub eesootavat Tbilisisse kolimist päevase väljasõiduna Saaremaale. Ta võib täitsa vabalt öelda umbes nii, et homme läheme siis Gruusiasse kooli ja ülehomme Viljandisse armsa Mamma juurde. Ei oska veel arvestada eemalolekuga sõpradest, harjunud huviringidest ja tegevustest. Muret ja ärritust valmistab pigem see, et ranged juured ei taha talle telefoni TikToki alla laadida,” muigab Mardisalu.

„Aga tõsiselt rääkides on nii võib-olla paremgi. Võtab ees ootavat kergemalt, ei mõtle üle ja kohaneb seetõttu lihtsamalt. Rahvusvahelise ja võõrkeelse taustaga õpilaste kooliprogramm on alguses ka meie õnneks suhteliselt mänguline, loodetavasti teeb see kohanemise kergemaks,” loodab mees.