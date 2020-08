ÕL VIDEO | VÄIKELINNATUUR: odasangar Andrus Värniku kodulinn Antsla – koht, kus aeg seisab ja uhke mõis laguneb! 

2020. aasta seisuga elab Antsla linnas 1294 inimest, pindala on linnal 2,86 km². Võrdluseks: lähim suurlinn (!) Võru on Antslast pindalalt pea viis korda suurem.

Kuulsustearmee, mis selle pisikese linnakesesega on seotud, on muljetavaldav. Antsla linnas on sündinud maailmameistrist odaviskaja Andrus Värnik ja praost Joel Luhamets. Antsla keskkooli on lõpetanud kindralmajor Teo Krüüner, Tartu Ülikooli majandusprofessor Vambola Raudsepp, ajakirjanik Vahur Kersna, poliitik Vilja Toomast, laulja Jaan-Willem Sibul, endine Maa-ameti peadirektor Raivo Vallner ning kirjanikud Contra ja Jan Beltrán.