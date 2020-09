TERE, KOOL! Kuidas toetada last tema koolitee alguses?  

Pereterapeut Meelike Saarna sõnul on head suhted kodus ning tekkinud pingete maandamine lähisuhteid hoidval viisil oluline eeldus lapse toimetulekuks koolis. „Tasub meeles pidada, et etteheited, kurjad sõnad ja muud sellised käitumisviisid hoiavad meid ärritatuse seisundis päris pikalt. Näiteks kui laps lahkub hommikul kodust olukorras, kus ta sai riielda või kuulis pealt vanemate konflikti, halvendab see otseselt tema mõtlemisvõimet veel keskpäevalgi,” sõnab Saarna.