Horoskoop 2.−8. september 2020 

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Vaatad julge pilguga tulevikku. Muudatuste võimalus on õhus ja see toob su hinge meeldivat ärevust, oled valmis seiklustele vastu minema. Paljud probleemid lahenevad mängleva kergusega, kui lähened neile uudse nurga alt. Praegu on su trumbiks uuendusmeelsus, oskus stambivabalt mõelda. Väga oluline roll on sõpradel ja koostööpartneritel, hoia parimaid neist erilise hoolega! Kui su läheduses on aga inimene, kellega suhtlemine sind energiast tühjaks tõmbab, on õige hetk talle head aega öelda.