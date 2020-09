Detektoristidest abielupaar: päris varandust me veel leidnud ei ole 

Kohvikupidaja Helena (43) ja pangas haldusjuhina töötava Leonhardi (48) jaoks on detektimine mõnus hobi, mis mõjub hästi nii kehale kui ka vaimule. «Lähed detektoriga jalutama, lülitad ennast täielikult välja ja keskendud ainult sellele tegevusele – see on väga hea stressimaandamise viis,» sõnab Helena. «Parimad leiud on tavaliselt kändude all, nii et see on ka korralik füüsiline töö,» lisab kaasa naerdes.