Pastor Urmas Rahuvarm: „Naised, tehke koduveini, siis ei lähe mehed viina jooma.“ 

Just selle lausega kummutabki Urmas (72) arusaama, nagu ei tohiks üks kirikuõpetaja nalja visata. Ja koduveini kääritada. Kooliõpetajad naeravad sageli, et on laia profiiliga – peale pedagoogiameti tuleb olla psühholoog, meedik, vahekohtunik, meistrimees ja lapsevanema asemik. Väikelinna pisikese koguduse kirikuõpetajal on üsna sarnane elu. Pastor Urmas on panustanud Haapsalu metodisti kirikusse küll remondi- ja ehitustöödega, löönud kaasa pühakoja vitraažakende tegemisel ja kui üksvahe puudus kogudusel organist, võttis kitarri ja kõik teenistusel ettenähtud laulud said lauldud. Ta on selle aja mees, kes iga töö jaoks eraldi spetsialisti kohale kutsuma ei pidanud.