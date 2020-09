LUGEMISSOOVITUS | Demi Moore’i elulugu tõestab, et ükskõik, kust sa tuled, maailm võib olla su ees valla! 

Demi Moore'i „Pahupidi” (Pegasus, 2020) avab ehedalt ja siiralt ka kõige kurvemad ja valusamad hetked hinnatud näitleja elust. Biograafiline teos annab ausa tagasivaate Demi kujunemisse, mis on aidanud tal jõuda tänasesse päeva.

Demi on omamoodi teerajaja, sest esimese naisena teenis ta 90ndatel Hollywoodis filmirolli eest tollal üüratu summa: 12 miljonit dollarit. Kuigi teda peeti ülbeks ja rahaahneks, sest ta tõstatas teema, miks mehed teenivad võrdväärsete rollide eest kaks korda suuremaid tasusid, ei tundnud ta ise ennast sugugi nõnda.

Palju kõneainet tekitas foto Vanity Fairi esikaanel, kus Demi poseeris rasedana ja alasti. Tollal oli niisugune foto esmakordne, ent nüüd on selletaolisi täis terve sotsiaalmeedia.

Need lood haaravad endasse. Kohati hakkab valus, sest kas üks laps peab tõesti kõik selle läbi elama, mida Moore? Ent samas näitab see raamat, et ükskõik, kust sa tuled, kõik teed võivad olla su ees valla!