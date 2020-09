Rajaleidja asjatundjad selgitavad: 3 nõuannet, mis aitavad lapsel iseseisvalt hakkama saada 

Kas ja kuidas saab laps ühes või teises keskkonnas iseseisvalt hakkama, sõltub kolmest asjast: tema mõtetest, oskustest ja kogemustest.

Toeta eneseusku

Eesootavast muutusest – kooliminekust, üksi koju jäämisest – tuleb alati rääkida positiivselt. Lapse ärevust maandab tõhusalt see, kui ta näeb, et vanem on rahulik. Toeta lapse enesekindlust: kinnita talle, et usud temasse, et ta saab üksi hakkama, aga kui ta millegagi hätta jääb, oled alati olemas. Lapsele on suureks toeks, kui ta teab täpselt, millal ja kuidas ta saab tööpäeva jooksul ema või isaga ühendust võtta.

Oma muret – „No kuidas sa sedasi koolis hakkama saad!“ – ei maksa lapse kuuldes väljendada. Peale võõras keskkonnas toimetuleku ja vanematest eemaloleku võib laps siis hakata muretsema ka selle pärast, et ta ei vasta vanemate ootustele – see on väikesele inimesele suur koorem.

Mängige kõik läbi

Tähtis on, et lapsel oleksid olemas oskused iseseisvalt hakkamasaamiseks. Üksi koju jäämise eeldus on, et laps oskab ust lukku ja lukust lahti keerata, endale võileiba teha, mure korral vanematele helistada jmt. Oskused arenevad harjutades – algul teeb laps uut asja vanemate abiga, siis ema või isa järelevalve all ise ja lõpuks üksi.