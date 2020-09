Reisimine ÕL VIDEO | VÄIKELINNATUUR: Eesti väikseim linn Mõisaküla – Läti on siin lähemal kui haigla! Geidi Raud | Video: Mari Luud, Robin Roots , täna, 11:00 Jaga: M

Foto: Mari Luud

Mõisaküla on Eesti linnade pesamuna. See on paik, kus ainus söögikoht tegutseb teisipäevast reedeni kaks tundi päevas, perearst käib haigete muresid kuulamas kaks korda nädalas ning lähim haigla asub Abja-Paluojal. Lätti on aga see eest maad vaid paarsada meetrit!