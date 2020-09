Müstika Horoskoop 9.−15. september 2020 Koostanud Maria Angel , täna, 05:55 Jaga: M

Woman with creative makeup and body-art in image of a soothsayer Foto: blackday

Jäär21. märts – 19. aprillAlgab sinu jaoks oluline, kuid mõneti ka tavatu ja keeruline periood − Jäära märgi juhtplaneet Marss alustab retrograadset liikumist. Sul tuleb tasapisi hoog maha võtta, pilk pigem sisemaailma pöörata. Jõuvarud on piiratud ja tempo aeglasem, kui sinu jaoks harjumuspärane. Oled sunnitud tegema asju, millest parema meelega ära viiliksid. Tuleb vanu vigu parandada ja lõpule viia pooleli jäänud ettevõtmisi. Alles siis, kui võlad tasutud, saad kergelt ja vabalt alustada puhtalt platsilt.