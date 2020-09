Avesta praktilised õpetused igaks päevaks 

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päev esindab taevast tõde õiglust ning ustavust. Kui sinu südametunnistus on puhas, siis tõotab see päev harmoonilist ja rahulikku olu. Hea on leppida, maksta tagasi võlgu, teha kingitusi, aidata abivajajaid ning valmistada teistele rõõmu. Ent ebaõiglased teod, kurjustamine ja valetamine muutuvad sügavateks hingepiinadeks.

Kestev kuutsükli 22.päev nõuab lepingute ja koostööplaanide igakülgset kontrollimist. Võimalik on ennustada oma tulevikku. Selleks on hea mediteerida oma horoskoobi, sümbolite, piltide, tähestiku kirjatähtede, yantra`te ning muude asjade juures, mis võivad anda mitteverbaalseid teadmisi. Iga selline ese võib avada tee salajastele teadmistele. Väldi kiirustamist ja äkilisi liigutusi.