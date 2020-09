Mis küll paneb inimest seksuaalkurjategijale ohvreid värbama? 

Jutt käib mõistagi inglise seltskonnadaamist Ghislaine Maxwellist (58), kelle USA võimud vahistasid juuli algul, süüdistatuna pedofiiliavõrgustiku juhina tuntud Jeffrey Epsteini maadamina töötamises. Rahatuusast Epstein tappis end aasta tagasi vangikongis, et pääseda kohtuprotsessist – arvukad naised väidavad, et ta pruukis neid nende teismeeas seksiorjadena. Mitme süüdistuse põhjal oli kurikuulsa Briti poliitiku ja ajakirjandusmagnaadi Robert Maxwelli tütar Ghislaine see, kes meelitas tüdrukuid oma oskuslike valedega Epsteini seksivõrgustikku.