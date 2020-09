Kui tihti abielupaarid seksivad? Sinu uudishimu saab rahuldatud! 

Mida teha, kui sa ei ole rahul oma seksielu sagedusega?

1. Räägi sellest

„Esimene asi, mida ma soovitan paaridele, on arutleda oma tunnete ja vajaduste üle,” sõnab Fogel Mersy. „On oluline, et selliseid asjad saaksid välja öeldud, siis ei teki valearusaamist.” Sama soovitab ka Howard, kelle sõnul tuleks teineteisega tihedalt rääkida.

2. Planeerige seksielu

„Paaridele, kel on raskusi seksuaalse intiimsusega, kuid kes tunnevad ennast teistes valdkondades mugavalt, soovitan ma seksiks aega planeerida,” sõnab Howard. „See ei muuda seksi vähem spontaanseks. Selle planeerimine on viis näitamaks oma partnerile, et soovid selle esikohale tõsta, nagu teete muude valdkondadega.”

See ei tähenda aga seda, et tuleks kindlaks määrata päev ja kellaaeg – igal teisipäeval kell kaheksa. „Ei, mitte nii. Mõnikord on seksi ajastamine see, kui ütled oma partnerile, et ole alasti, kui jõuad,” täpsustab ta.

See meetod ei pruugi kõigile sobida ja see on okei. Proovige järele ja vaadake, mis tunne on. Kui see ei toimi, on aeg proovida midagi muud.