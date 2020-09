Inimesed Kokkade olümpiat korraldav Dimitri Demjanov: „Lihtsalt ja maitsvalt süüa teha on väga keeruline.” Verni Leivak , täna, 06:00 Jaga: M

Dmitri Demjanov Dmitri Demjanov, restoran Gloria. Foto: Stanislav Moshkov

Eesti restoranikultuuri grand old man Dimitri Demjanov on oma elus paljuski juhindunud lapsepõlves tajutud lihtsatest maitsetest – need saadavad meid kõiki läbi elu.