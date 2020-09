Karmi diagnoosi saanud Robert ei kaota sekundikski lootust 

Mis juhtus Rakke noormehe Robert Vunderiga (35) saatuslikul päeval kuue aasta eest, noormees täpselt ei tea. Ta mäletab, et läks sõbrale külla ja üheskoos tarvitati ajaviiteks ka alkoholi. Ja mitte vähe. Siis saabus suur must auk. Järgmisel hetkel lamas mees juba rõdu all murul ega saanud tõusta.