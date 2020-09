VÄÄRT SUHTENÕU! Ameerika endine esileedi Michelle Obama annab hea soovituse kaaslase valimiseks 

Oma viimases vestlussaates, kus Obama kõneles Conan O’Brieniga, tõusis päevakorda suhteteema. O’Brieni sõnul tunneb ta, et mehed on emotsionaalselt ja intellektuaalselt abieluks valmis pigem hilisemas eluetapis. Obama tõdes: „Sama kehtib ka minu kohta.”

„Ma arvan, et mehe kalduvus oodata ja justkui ringi vaadata, otsida ja ennast selleks [abieluks] valmis seada on hea vaist, millest noored naised peaksid rohkem mõtlema,” arutles Obama.

Ta jätkas: „Kui me vaatame abielu tõelise meeskonnana, sa tahad, et su kaaslane oleks võitja! Sa tahad ju LeBroni?”

Siiski tunnistas ta, et see pole lihtne. „Inimesed pole täiuslikud. Abielu on raske. See on võitlus kõigi jaoks,” sõnab Obama. „Kuid küsimus, mille peate esitama, on: kas soovite veeta selle elu kellegagi koos? Kas soovite kellegagi koos midagi ehitada? Selle teostamiseks pole mingit võluvõimalust.”