Koroonakriisi mõju: reisimisest võib saada vaid rikaste lõbu  

Ülemaailmne koroonapandeemia on andnud hotellidele, reisi- ja lennuettevõtetele ränga hoobi. Eksperdid ennustavad, et turismimaailm võib olla aastateks, aga võib-olla lausa igaveseks muutunud. Paljudele muutuvad välisreisid kättesaamatuks ning neil tuleb leppida retkedega virtuaalmaailma.

Tervishoiuametnike sõnul on Covid-19 leviku pidurdamiseks vaja rakendada ühiskondlikke meetmeid, mis võivad reisimise ahvatlust tugevasti kahandada, märgib veebiväljaanne The Conversation. Kitsukeses lennukis istudes võib küll maski ees hoida, ent kuidas hoida vajalikku distantsi? Mitmed lennukompaniid on otsustanud jätta reisijate vahele ühe tühja istme.