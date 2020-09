Pöörane trend või imenipp? Moodsa iluravi eesmärk on loomulik puhanud välimus  

Arusaamad on muutunud, trend on end kogu aeg vormis hoida pigem miniinvasiivsete protseduuride kui kirurginoa abil. Kui vaadata Hollywoodi staare, kes justkui ei vananegi, siis nende saladus ongi täitesüstid, botoks, näoniidid, laserprotseduurid jne. Kõiki neid saab teha tasapisi, nii et kõrvalolijad ei märka muud kui puhanud välimust.