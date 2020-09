Järjejutt | Soome kolinud Ivika: tööpäevad koristajana venisid vägisi ettenähtust pikemaks 

Plussiks oli see, et pidin kliendi koduni jõudma aadressi järgi ja eri paikade vahet sõites õppisin läbi ja lõhki tundma tervet Helsingit koos linnajagude ning eeslinna Espoo ja Vantaaga. Vantaa oli tegelikult tuttav niigi, see on mu kodukoht.

Miinus oli, et eri kohtade vahet sõelumine nõudis minult igal õhtul veel omakorda kodutööd, et järgmisel päeval vajalik maja üles leida ja õigel ajal kohal olla.

Sain ka oma õppetunnid. Jah, ma hilinesin!

Hiljaks jäin enamasti seetõttu, et kuigi eeltöö oli tehtud, oli kohapeal keeruline orienteeruda. Näiteks tänavanimed on Soomes vaid ristmike juures, aga vahepeal ei saa üldse aru, kus oled. Isegi majanumbreid pole. Hea, kui leidsid pisikese postkasti, kus paremal juhul oli ka majanumber, aga tihti on seal vaid perekonnanimi.

Peab aga mainima, et bussiliiklus ja üldse transport on Soomes väga hästi koordineeritud. Ka olid bussid juba tollal talvel soojad ja suvel kuumaga jahedad.

August 2012 – detsember 2017

Tülikas oli aga, et sel ajal ei olnud bussides veel näidikuid, mis annavad teavet järgmise peatuse kohta. Ka mikrofoni ei teatanud keegi midagi. Bussijuhtide käest peatust küsida oli mõttetu, nemad ainult torisesid, et ei tea neist nimedest ööd ega päeva.