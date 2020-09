Klaasikunstnik õppis 40aastaselt uuesti rääkima ja kõndima: „Kaitseinglid andsid mulle elu tagasi.“ 

Külvi usub, et elu andsid talle tagasi kaitseinglid, kes olid õnnetuse ajal ta ümber. Nüüd on tal alati küljes mõni kõlisev kelluke, võtmehoidik või ehe, et inglid teda kuuleks ega kaotaks ära. Ta valmistab ka klaasist ingleid ja jagab neid teistelegi.

Inglitega on kaasas ta enda kirjutatud pühendus: „Selles elus võib ette tulla nii mõndagi, sul on vedanud, et elad mitme ingli kaitse all. Esimene on rahu, teine armastuse ja kolmas õnne ingel, neljas tervise, viies raha, kuues sõpruse ja seitsmes soovide ingel. Usu nendesse ja sinu elu muutub paremaks. Mõtle ainult häid mõtteid, armasta iseennast ja maailm rõõmustab sinuga koos. Sinu kaitseingel.“