Mait Malmsteni juurte lugu: vanaisa Kusta oli mulle isa eest ja õpetas kõike, mida üldse oskan 

Näitleja Mait Malmsteni (47) kuus lähisugulast olid näitlejad. Samale rajale on astunud ka tema vanem poeg Franz (20) ja isegi nooremal – Hugol (13) – on juba hulk rolle tehtud.

Oma kuulsatest eelkäijatest Malmstenitest ei oska Mait paraku palju rääkida, sest enamikku neist ta peaaegu ei tundnudki, isegi vanaema Eva Malmsteni.

Mait oli kuuene, kui ta vanemad – Ugala näitleja Rein Malmsten ning õpetaja ja grimeerija Maie-Helle abielu lahutasid. Poeg jäi elama ema juurde. Isaga ta aeg-ajalt kohtus, aga isa sugulastega mitte.

Isapoolne vanaisa, näitleja Franz Nikolai suri enne Maidu sündi. Et kuulus operetinäitleja Eva Malmsten on ta vanaema, seda Mait aastaid isegi ei teadnud, kontakt vanaemaga jäigi tal olemata.

Esimene põlvkond Malmsteni-nimelisi näitlejaid olid Maidu isaisa Franz Nikolai, tema vend Hugo ning õde Lydia, kes kandis abiellumise järel perekonnanime Bock. Nende kolme näitleja isa Frans Nicolai oli soomerootsi päritolu. Pärast seda, kui kolmeaastase Fransu ema 1868. aastal tüüfusesse suri, kolis ta isa Carl Anders koos lastega Soomest Narva taha Jamburgi maakonda. Frans abiellus 1901. aastal Puhja kihelkonnast pärit Maria Mikuga, kellega tal sündis neli last. Neist kolmest said näitlejad. Kust küll leidsid lukksepast Frans Nicolai lapsed teatriande ja -huvi ning miks nad selle tee valisid – vaat seda oleks Mait tahtnud neilt küsida! Just nemad ajasid sisse Malmstenide teatriraja.