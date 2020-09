Jelena Skulskaja: „Inimene peab suutma valetada, kui õnnelik ta on!“ 

„Mõtlesin viia literaat ja poetess Jelena Skulskajale liiliaid, oli ju 8. augustil tema 70. sünnipäev ja teatakse teda ka Lilja nimega. „Mulle liiliate lõhn ei meeldi, see on mulle vastik,“ sõnab ta. „Kui, siis roosid, palun.“

Elu näitelaval Jelena Skulskajale prožektorite valgus sobib. Talle meeldib särada. Teistmoodi pole ju mõtet! Rollid, maskid, glamuur, väike intriig. Ta kannab selle välja teatraalse väärikusega.

Eelkõige on ta daam. Seejärel (vahel ka skandaalne) kolumnist Postimehes ja ajalehes KesKus. Noortestuudio, tele- ja raadiosaadete juht.

Oma juubelipidustustel kandis Jelena Pirosmani by Jenya Malygina kollektsiooni kostüümi. Tegu on moekunstnikuga, kelle looming on esindatud Peterburi Ermitaažis. Jelena kostüüm koosneb siidist, paberist ja hulgast nurkadest, meenutades hõbedast taevakeha või raketti, mis on valmis kosmosesse sööstma.

Ausalt öelda ei tahtnud disainer oma teosest loobuda. „Aga ma teadsin, et pean selle endale saama ja juubelil kandma,“ kinnitab Jelena.

Haute couture’i kostüümid jõuavad Jelenani tütar Marina (49) kaudu, kes on Peterburis moeajaloolane, õppejõud ja kolumnist ning kirjutab oma kolmandat raamatut. „Riietuse poolest on Marina paar sammu tagasihoidlikum kui mina,“ muigab Jelena.