Armas ese: vanaema heegeldatud päevatekk aitab mammast hoida ilusat mälestust 

Selgituseks ütleb ta, et töölise kuupalk oli keskmiselt 400 rubla ja 1961. aasta rahareform võttis sellelt numbrilt ühe nulli vähemaks. „15 rubla tuli tookord maksta abielu registreerijale, ülejäänud raha eest saime osta pudeli veini ja väikese tordi. Oma plaane me kellelegi ei avaldanud, aga olin emale ja vanaemale, kes Tartus elasid, varem kirjas maininud, millal meil registreerimine on.“

Maila tõdeb, et kuigi nüüd olid neil perekonnaseisuametis tunnistajadki kaasas, polnud sündmusel mingitki pidulikkust. „Mäletan, et krapist ehk valjuhääldist tuli mingit pioneerilaulukest, ametnik rääkis mõne sõna, lasi allkirjad anda ja surus kätt. Kogu lugu!“

„Tal olid jalad väga läbi, kuid voodisse teiste aidata ei jäänud ta ühekski päevaks. Nii ta põhiliselt istus ja tegi käsitööd. Palus minul tuua heegeldamisniiti, et sõrmedelgi midagi teha oleks,“ meenutab Maila. Kaheinimesevoodit katva päevateki heegeldamine oli muidugi tohutu töö, aga kui vanaema selle valmis sai, siis ütles ta, et see on nüüd pulmakink, mida tal õigel päeval anda polnud.

„Ta heegeldas ikka väga palju, džempreid ja kleite ja muud. Mäletan, et kui viimast korda vanaema sünnipäevale läksin, panin tema tehtud džempri selga. Ta märkas seda ja muidugi rõõmustas,“ jutustab lapselaps. „Küsis, kas päevatekki ikka tarvitan. Kinnitasin, et muidugi, sest selleks ajaks oli meil muretsetud ka lai reformpõhja ja raudotstega säng. Vanaema näitas, et tal on käsil ka padjakatte heegeldamine, aga et äärepitsi ta valmis ei jõua, enne tuleb minek, seepärast ta näitab mulle, kuidas see töö lõpetada.“