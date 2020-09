ÕL VIDEO | VÄIKELINNATUUR: ajaloo hammasratastest räsitud Võhma pakatab naerust ja pühendumusest 

Võhma õitseng on seotud liikluse ja kaubandusega. Möödunud sajandil peeti seda oluliseks teepunktiks, mis ühendas Põhja- ja Lõuna-Eestit, aga ka sealt edasi lõunanaabreid. Linna enda tähtsus seisnes lihakombinaadis, mis toitis nii kodulinlasi kui ka kaugemaid asukaid.

Möödunud sajand aga tähendab möödunud aegu: kombinaati enam pole ning väikelinna identiteet ootab uuesti ülesehitamist. Pinnas millegi sünniks on rammus: esmatutvus asulaga näitab, et siin on kuhjaga naljasoont ja pühendumust oma tegemiste vastu.