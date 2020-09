Vaegkuuljana sündinud Katariina: abikaasaga tutvumine oli murrangupunkt elus 

Katariina (29) on sündinud kurtide perekonda ja pärinud kuulmislanguse. Juba oma esimesel eluaastal jäi Katariina ilma mõlemast vanemast, mistõttu kasvas üles vanaemaga, kes viipekeelt ei kõnelenud. Seega ütleb ta enesekindlalt, et tema emakeel on eesti keel. «Kui oled harjunud algusest peale ainult rääkima, kuulama ja pidevalt pingutama, on eesti keel ja kuulmisoskus kordi paremini arenenud,» sõnab naine.