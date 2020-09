Kuidas seentega lõnga värvida? 

Põhimõtteliselt saab lõnga ära määrida iga seenega. Aga kavalam on teha veidi eeltööd ja valida hea värviseen. Tihti on just kõige kahvatumad ja igavamad seened väga hea pigmendisisaldusega, efektsed kärbseseened seevastu kaunist tulemust ei anna.

Seentega värvimisele võib läheneda katse ja eksituse meetodil. Näiteks kui haarasid metsast kaasa hulga ussitanud puravikke, võid need julgelt kodus koos lõngaga potti visata. Tulemuseks saad kollaka lõnga. Kõige parem on aga värvimiseks kasutada kuivatatud seeni – nendega on hea tõmmise tasakaal paika sättida.

Ent kui soovid kindlat tulemust, lähene protsessile teadlikult. Vali värvimiseks hea pigmendisisaldusega värviseened, valmista lõng ette, pista kuivatatud seened ja lõng tulenevalt liigist soovitusliku suhtekaaluga potti ja jälgi hoolikalt temperatuuri.

Seejuures pea meeles, et paljud headest värviseentest kuuluvad mürgiseente hulka. Seega ära toimeta kunagi toidunõudega. Mürgistuse tekkimise vältimiseks tasuks lõngavärvimine ette võtta õues või hästi ventileeritud ruumis.