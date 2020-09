6 juuksetrendi, mis sel sügisel tõeliselt rokivad! 

Hollywoodi kuulsuste juuksuri Matt Rezi sõnul sobivad nägu raamima ka suvel pleekinud juuksed, ilma et tuleks ekstra midagi värvima hakata. Tema sõnul on see lihtne viis, kuidas kerge ja särav välja näha. Lisaks on see suurepärane võimalus isikupärastada soengut neil, kes kannavad sageli juukseid ülespandult.