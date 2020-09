Linnateatri raudvara saaliadministraator Juta Olesk: „Nõukogude ajal tulid kollektiivid massiliselt teatrisse tänu piletilevitajatele.” 

Kui satuksid mälumängule, kus küsitakse, kes on Tallinna Linnateatri pikaaegseimad töötajad, siis siin sulle spikker: näitleja Helene Vannari (aastast 1976) ja saaliadministraator Juta Olesk (aastast 1977). Naised, muide, on ka head sõbrannad – sõprus sai alguse ühisest koduteest, sest pikki aastaid elati lähestikku ja juttu jätkus küllaga.

Jutal (73) on hästi meeles tema esimene tööpäev, kuna dieles peeti Lisl Lindau sünnipäeva. Samast sügisest mäletab naine teisegi teatrilegendi – Silvia Laidla juubelit, mida tähistati pärast lavastust «Non-stop» Harju tänava varietees.

Mõistagi pole Juta kõik need aastakümned palunud publikul enne etendust telefone hääletuks seada. Telefoniga teatrisse saabumine oleks ju kaheksakümnendail veel ulme valda kuulunud. Ent samamoodi mõjub tänapäeval ulmeliselt Juta jutt, et toonase Noorsooteatri administraatori ülesanne oli publikut saali leida! Ent seda naine just tegi. «Kui peanäitejuht ütles, et saali tuleb hakata lastega täitma, võtsin ühendust koolide ja õpetajatega ning pisitasa hakati tulema,» meenutab kogenud teatritöötaja. «Nõukogude ajal tulid kollektiivid massiliselt teatrisse tänu piletilevitajatele, kes käisid mööda asutusi.» Algusaastatel tegigi Juta päevasel ajal kabinetitööd: viis näitlejaid koolidesse kohtuma, otsis koostöös õpetajatega arvustuste kirjutajaid jpm.