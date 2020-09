Oled telefonist sõltuvuses? 10 lihtsat harjumust, mis aitavad sul selle küüsist vabaneda! 

7. Kasuta ekraanikasutusäppi

Kui sul on iPhone, siis on abiks äpp nimega Screen Time. Saad kasutada ka Google’i Digital Wellbeing rakendust. Need aitavad sul seada näiteks piiranguid erinevate rakenduste kasutamisele või üldse kõik rakendused teatud ajaks sulgeda.

Foto: Georgia de Lotz / Unsplash

8. Jäta telefon teise tuppa

Kõlab hullumeelselt? Tegelikult on see aga väga kasulik. Sul ei ole vaja tööd tehes kogu aeg telefoniga tõtt vaadata. Jäta telefon teise tuppa. Ka kodus olles. Või jäta see üldse koju, kui lähed jalutama või lippad kiirelt poodi. See tundub alguses väga veider ja harjumatu, aga tegelikult aitab sotsiaalmeediast kergelt välja lõigata.

Kõige värskemad Naistelehe uudised otse sinu postkasti 9. Muuda telefonis äppide asukohta

Kellel juhtub veel nii, et isegi kui haarad telefoni, et kellelegi helistada või ilma vaadata, avad ikkagi Instagrami. Ja avastad selle alles 15 minutit hiljem. Muuda rutiini ja „peida” kõige enam kasutatud rakendused silma alt ära. Kui sa pead neid otsima hakkama, siis on tõenäoline, et näiteks ilma vaadates jääb Instagram vahele.