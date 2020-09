LUGEMISSOOVITUS | Võrumaa maagia, mis naerutab nutuni! 

Debüütromaani avaldanud Geidi Raud on oma mõtete kirjapanemisega suurepäraselt hakkama saanud. Kogu lugu on voolav, kergesti loetav ja humoorikate väljenditega vürtsitatud.

Tegemist on Võrumaa maagiat kirjeldava raamatuga, mille peategelaseks on vanahärra Heino. Oi, Heino juba tunneb elu ja temaga juhtub nii mõndagi! Nimelt on tal oskused inimesi tervendada ning näha igasugu Mürre ja muid imeloomi.

Omapärase nüansi lisab seegi, et autor, kes ise on pärit samuti maagilisest Võrust, on loosse pikkinud kodukandi murrakut. See annab loole kohe uue hingamise. Kes seda murrakut purssida üritab, saab endagi üle korralikult naerda.