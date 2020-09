„USSIKEELED“ | Kes julges köhida? Pea maha tal! 

Ussikeeled salvavad sedakorda eelarvamuste, hirmude ja segaduste teemadel. Põhiline on see vana hea: kui oled kaelani sees, ei tohi pead norgu lasta. Ehk armastus, kallid kaimud, on see mis päästab, kui stress, ärevus ja hulk erinevaid viiruseid sügise sisse murdes ähvardavad elus värvid kustutada.