TV3 VIDEO | Mida valib 10-aastane endale 10 euro eest õhtusöögiks? 

Kuidas aga saada last tervislikult sööma ja paremaid valikuid tegema?Rasmussen Kolledž on kirja pannud mõned soovitused, mille järgmine aitab lapsel paremad valikuid teha ja talle tervislikku toitu tutvustada:

Kellelegi ei meeldi, kui teda sunnitakse millekski – eriti lastele, kes tahavad iseseisvad olla. See kehtib ka toidu kohta, mis lauale pannakse. Kuigi valik õunaviilude ja seller maapähklivõiga ei tundu midagi erilist, annab see lapsele vabaduse valida selle, mille järgi tal rohkem isu on. Samas kontrollid sina ikkagi seda, et ta saaks vajalikud ained kätte ja valik oleks tervislik.