KAS TEADSID? Miks on teksadel imepisike lisatasku, kuhu justkui midagi ei mahu? 

Nii mõnigi asi siin elus tundub kui müsteerium. Üheks selliseks on ka see minitasku. See on nii pisike, et sinna ei mahu päriselt midagi. Mis võiks aga selle funktsioon siiski olla?

Tegelikult on see väike tasku su teksade suuremas taskus mõeldud kella jaoks. Just! See on disainitud kauboide jaoks 1800ndatel. Ent me elame 2020. aastal ja kauboisid pole enam ülemäära palju.