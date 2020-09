GALERII | Kaubamaja esitles sügistrende: tagasi tulevad voolujoonelised lõiked, vöötatud piht ja aksessuaarid 

„Juba 60 aastat oleme olnud Eesti inimestele moe suunanäitajateks ning toonud igal hooajal müügisaalidesse uusi kollektsioone ja üllatanud uute moemärkidega,“ räägib Kaubamaja tegevdirektor Erkki Laugus. „Moeetenduste korraldamine on Kaubamajas olnud juba ammune traditsioon. Seda on tehtud läbi erinevate riigikordade ja ajastute ning oleme lavale toonud ka ennenägematuid trende, kui riietasime 70ndatel naised pükskostüümi, mis selle aja Eestis mõjus vaat et revolutsioonilisena,“ lisab ta. Kahtlemata jätkame sama stiilikindlalt ka edaspidi.“

„Kaubamaja sügiseses ajakirja Hooaeg numbris toome lugejateni kolme stiilikindla Eesti naise – Anna Kaneelina, Sirje Runge ja Elektra – mõtisklused stiili teemadel. Mood muutub, kuid stiil ja isikupära on püsivad,“ räägib Kaubamaja turundusdirektor Enel Kolk ning lisab, et kuigi Kaubamaja on aastate jooksul palju muutunud, on oluliseks märksõnaks alati olnud just stiil. „Ka värske moesügis annab võimalusi leida just see oma ja õige ning toob garderoobi naiselikkust, praktilisust, mustreid ja loodusest inspireeritud värve andes valikuid, mille peale saab igas olukorras ja iga ilmaga kindel olla.