ÕL VIDEO | VÄIKELINNATUUR: kas Paldiski „tuumaobjekt“ on tegelikult UFO-baasi kattevari? 

Kas Paldiski tuumaobjekt oli kõigest maavälise uurimise kattevari?! Foto: Erki Pärnaku

Tänapäeval on nõukogudeaegse kompleksi 36 hoonest järgi vaid kolm. Et praegu hoitakse seal tuumareaktorite osi, mis on demonteerimiseks piisavalt ohutud alles mõnekümne aasta pärast, ei vaidle keegi. Vandenõuteooria järgi toodi radioaktiivne materjal Paldiskisse aga 90ndatel, kui Vene sõjavägi linnast lahkus – seesama rong, mis eestlastele valvamiseks siia tuumakütust vedas, viis UFO jäänused salaja itta.

Ametlikult oli Paldiskis siiski NSV Liidu mereväe tuumaallveelaevade õppekeskus nr 93. Merega on see linn seotud olnud aegade algusest – isegi linna praeguse nime taga oli kunagi lisamärkus „sadam“: kunagine rootsipärane Rogerwiek muudeti 18. sajandil Vene võimude poolt Baltiiski Portiks ehk Balti sadamaks.

Peetri kindlusest on järel veel vaid bastionid. Foto: Erki Pärnaku

Iidsest Pakri tuletornist on samuti osa veel alles – 18. sajandi teisel poolel ehitatud majaka varemed on kõige ajakriitilisem Paldiski vaatamisväärsus, sest millalgi varsti neid enam pole – pankrannikut õõnestav meri on jõudnud hoone neelamise äärele. Paarkümmend meetrit eemal seisev 1889. aastal ehitatud tuletorn on aga Eesti kõrgeim – torni kõrgus 52 meetrit, merepinnast on tuli 73 meetrit!